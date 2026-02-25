Triangolo Verde Roma | passeggiata tra architettura Liberty Villa Blanc e Villa Torlonia

Il Triangolo Verde di Roma nasce dall’incontro tra architettura Liberty, Villa Blanc e Villa Torlonia, un’area ricca di bellezze storiche e naturali. Questa zona si estende tra via XXI Aprile e Porta Pia, attraversando la ciclabile di via Nomentana, piazza Bologna e via del Policlinico. Queste tappe mostrano come la storia e la natura si fondano in un percorso accessibile a tutti. Molti cittadini ignorano questa parte nascosta della città.

Ma voi lo sapevate che c'è tutta una zona di Roma nella quale la storia e l'architettura si incontrano con la natura, tanto che possiamo chiamarlo " triangolo verde "? Si tratta di un affascinante itinerario che parte da via XXI Aprile e arriva fino a Porta Pia, tra la ciclabile di via Nomentana, piazza Bologna e via del Policlinico. Lo possiamo scoprire in tutta la sua magnificenza sia a piedi che in bicicletta e, soprattutto, è perfetto per ammirare luoghi fuori dai classici circuiti turistici, spesso ignoti agli stessi abitanti della Capitale.

