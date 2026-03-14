Nella Casa Bianca si registrano posizioni contrastanti sulla guerra in Iran. Mentre alcuni membri annunciano vittorie, altri spingono per proseguire l’offensiva. Dietro le dichiarazioni pubbliche si susseguono tensioni tra le varie fazioni dell’amministrazione Trump, evidenziando una divisione interna che coinvolge decisioni e strategie ufficiali. La situazione riflette uno scontro tra chi sostiene un’azione rapida e chi invece chiede di mantenere la calma.

Dietro i messaggi contraddittori che arrivano dalla Casa Bianca sull’andamento della guerra in Iran si starebbe consumando una vera e propria lotta di potere interna all’amministrazione Trump. Da una parte c’è chi spinge il presidente ad annunciare il prima possibile una vittoria militare, anche se la situazione sul terreno non è ancora definita. Dall’altra, invece, si muove una componente politica e militare convinta che il conflitto debba proseguire più a lungo per raggiungere obiettivi strategici più profondi. Questo scenario emerge dalle ricostruzioni dei media americani, sempre più perplessi per i segnali contraddittori che arrivano da Washington. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Casa Bianca divisa sulla guerra in Iran: Trump tra annuncio di vittoria e pressioni per continuare l’offensiva

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