Un recente sondaggio ha rivelato che alle prossime Primarie di coalizione il candidato favorito sarebbe l'ex premier, con una distanza significativa rispetto agli altri contendenti. I risultati mostrano anche una seconda posizione per un'altra candidata, mentre la leader del partito si trova in una posizione di svantaggio. La situazione ha generato preoccupazioni all'interno del partito, in attesa delle decisioni ufficiali per le consultazioni.

Non solo battuta da Conte, ma anche da Silvia Salis. Ecco perché Elly Schlein trema di fronte alla decisione sulle Primarie di coalizione da fare per il voto alle Politiche del prossimo anni. Lei vorrebbe farle, perché con le Primarie si era preso il partito. Oggi sul “ Domani ” un sondaggio svela che tra Giuseppe Conte, Silvia Salis, Elly Schlein e Nicola Fratoianni o Angelo Bonelli alle primarie del centrosinistra il 36,1% degli elettori del centrosinistra sceglierebbe il leader del M5S, secondo l’istituto Izi pubblicato dal quotidiano. I sostenitori dell’ex premier del M5S salgono addirittura al 42,6% se la rosa dei candidati scende a tre nomi (Conte, Salis, Schlein). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Tremar-Elly nel Pd: un sondaggio choc svela che alle Primarie vincerebbe Conte. E seconda sarebbe Ilaria Salis

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