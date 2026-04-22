Antonio Calabro si prepara a guidare la squadra di Carrara nella prossima partita contro il Pescara, raggiungendo le 101 presenze sulla panchina. Questo numero rappresenta un traguardo significativo nella sua gestione tecnica con la squadra. La partita è prevista per domenica e segna un momento importante nella sua carriera come allenatore. L’obiettivo rimane quello di ottenere un risultato positivo sul campo.

Antonio Calabro si appresta a dirigere la squadra di Carrara per il prossimo impegno contro il Pescara di domenica, raggiungendo un traguardo simbolico che segna la sua gestione tecnica: 101 partite trascinate sulla panchina azzurra. Il tecnico pugliese, arrivato in città con l’obiettivo di costruire un progetto solido, ha trasformato il gruppo in una formazione caratterizzata da equilibrio tattico e difesa a tre, capace di mantenere un’identità forte anche nei momenti di massima pressione agonistica. Dalla risalita in Serie C alla conquista della categoria. Il percorso che ha portato la Carrarese ai vertici del calcio professionistico non è stato frutto del caso, ma di una progressione costante iniziata nel gennaio 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carrarese, traguardo storico per Calabro: 101 partite in panchina

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