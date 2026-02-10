carrarese turno infrasettimanale a padova calabro potrebbe ricorrere al turnover

Questa sera la Carrarese torna in campo per il secondo impegno in quattro giorni. La squadra di Calabro si prepara a affrontare il Padova in un turno infrasettimanale di Serie B, con il tecnico che potrebbe decidere di cambiare alcuni giocatori per gestire le energie. È una sfida importante per mantenere il ritmo e cercare punti preziosi in classifica.

Torna il turno infrasettimanale in Serie B e la Carrarese si appresta a disputare la sua seconda partita nel giro di quattro giorni. A Padova questa sera mister Calabro potrebbe ricorrere ad un turn over contenuto per gestire al meglio le forze anche in funzione della chiusura del trittico sabato a Modena. E’ la terza volta in stagione che la Carrarese viene chiamata ad una serie di impegni ravvicinati. Se l’è cavata benissimo tra fine settembre e inizio ottobre quando ha portato via 5 punti tra Empoli (2-2), Modena (0-0) e Juve Stabia (3-0) senza perdere una partita. E’ andata meno bene tra fine ottobre e inizio novembre quando i punti fatti contro Venezia (3-2), Cesena (1-2) e Frosinone (0-2) sono stati soltanto 3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

