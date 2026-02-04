Frosinone Scaccia lascia la Lega | nasce il nuovo asse con Vannacci e cambiano gli equilibri in Consiglio

A Frosinone, il vicesindaco Antonio Scaccia sta lasciando la Lega. La sua lista civica, Per Frosinone, si prepara a passare a Futuro Nazionale, il nuovo partito di Vannacci. La mossa cambia gli equilibri in consiglio comunale, segnando una rottura concreta tra Scaccia e il partito di Salvini.

La lista del vicesindaco pronta ad aderire a Futuro Nazionale e a federarsi con Identità Frusinate: sette consiglieri diventano decisivi nella maggioranza di Mastrangeli La rottura tra Roberto Vannacci e la Lega produce i primi effetti concreti anche a livello locale. A Frosinone, il vicesindaco Antonio Scaccia è pronto a compiere il passo definitivo: la sua lista civica Per Frosinone si appresta a lasciare la Lega per aderire a Futuro Nazionale, il nuovo soggetto politico promosso dal generale Vannacci, di cui Scaccia è già coordinatore regionale con la sigla Noi con Vannacci. Un passaggio tutt’altro che simbolico.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

La crisi tra Scaccia e la Lega a Frosinone si fa più concreta.

