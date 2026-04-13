Catania capitale della robotica under 19 | in gara 860 studenti per la finale nazionale della RoboCup Junior 2026
A Misterbianco, nella struttura di Sicilia Fiera, si svolge la finale nazionale della RoboCup Junior 2026, con la partecipazione di 860 studenti under 19. La competizione si terrà per quattro giorni, durante i quali gli spazi espositivi ospiteranno le attività di robotica più vaste e giovani del Paese. L’evento vede coinvolti numerosi giovani impegnati in prove pratiche e sfide tecnologiche, trasformando i locali in un grande laboratorio dedicato alla robotica.
Non chiamateli solo giochi. Per quattro giorni, gli spazi espositivi di Sicilia Fiera a Misterbianco si trasformeranno nel laboratorio di robotica più grande e giovane d’Italia. Da mercoledì 15 a sabato 18 aprile 2026, Catania indossa ufficialmente i gradi di capitale nazionale della robotica educativa ospitando la finale della RoboCup Junior Academy 2026. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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