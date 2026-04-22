Caro carburanti raffica di controlli a Bari | prezzi diversi tra cartello e pompa nei guai 4 gestori

Nella città di Bari, le autorità hanno condotto un'ampia serie di controlli sui distributori di carburante, concentrandosi sulla differenza tra i prezzi segnalati sui cartelli e quelli praticati alle pompe. Durante le ispezioni, sono state riscontrate varie irregolarità che hanno portato all'identificazione di quattro gestori coinvolti in pratiche non conformi. Le verifiche sono state condotte dalla guardia di finanza, con l’obiettivo di garantire la trasparenza dei prezzi.

Controlli serrati sui prezzi dei carburanti nel Barese, dove la guardia di finanza ha intensificato le verifiche sugli impianti di distribuzione stradale individuando diverse irregolarità. L’attività, condotta dal Comando provinciale di Bari, si inserisce nel quadro dei monitoraggi avviati a.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Caro-carburanti a Foggia, Alessandro Mancini (Costituzione Cattolica): “Subito controlli della Finanza contro i furbetti alla pompa”Caro-carburanti a Foggia, Alessandro Mancini (Costituzione Cattolica): "Subito controlli della Finanza contro i furbetti alla pompa" FOGGIA –... Controlli a tappeto in zona movida: diversi locali finiscono nei guaiNella serata di ieri la polizia locale ha condotto una serie di controlli nelle aree a maggiore affluenza del centro antico. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Agitazione dei camionisti, gli stop a raffica del trasporto su gomma ed il caro gasolio; Prezzi carburante, raffica di ispezioni nell’Oristanese: irregolarità nel 30% dei casi - L'Unione Sarda.it; Raffica di controlli della Finanza per i carburanti, otto irregolarità nel Piceno; Benzina e diesel in calo, ma il taglio delle accise sta per finire: la riduzione dei prezzi dipende da Hormuz. Prezzi carburante, raffica di ispezioni nell’Oristanese: irregolarità nel 30% dei casiGuardia di Finanza in azione presso i distributori per tutelare i consumatori dalle speculazioni dovute alla crisi in Medioriente ... msn.com Caro carburanti, agricoltori e pescatori in ginocchio: Non era mai accaduto, costi triplicatiIl caro carburanti sta mettendo in ginocchio i settori agricolo e della pesca in Italia. A È sempre Cartabianca molti lavoratori hanno dato voce alla loro preoccupazione. Franco da 30 anni fa ... tgcom24.mediaset.it Caro carburanti e prezzi “pazzi”: irregolare un distributore su tre I controlli nell’Oristanese hanno evidenziato gravi irregolarità - facebook.com facebook Il caro carburanti sta portando all’attenzione di un crescente numero di cittadini il tema del costo totale di possesso dei veicoli ( #TCO). Leggi l'articolo completo su La Repubblica x.com