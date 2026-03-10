Caro-carburanti a Foggia Alessandro Mancini Costituzione Cattolica | Subito controlli della Finanza contro i furbetti alla pompa

Caro-carburanti a Foggia, Alessandro Mancini (Costituzione Cattolica): "Subito controlli della Finanza contro i furbetti alla pompa" FOGGIA – "Il diritto alla mobilità e la dignità delle famiglie della Capitanata non possono essere ostaggio di manovre speculative". Con queste parole Alessandro Mancini, Presidente dell'associazione Costituzione Cattolica, lancia un forte monito sul caro-carburanti che sta gravando pesantemente sui cittadini della provincia di Foggia. "Riceviamo quotidianamente lamentele da ogni angolo della nostra provincia". "Cittadini che vedono i propri bilanci familiari erosi da prezzi alla pompa che superano ogni logica di mercato.