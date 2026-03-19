Carburanti taglio dei prezzi | oggi alle pompe di scopre la notizia shock

Oggi alle pompe di benzina si diffonde la notizia del taglio delle accise sui carburanti, che entrerà in vigore il 19 marzo. La misura mira a ridurre temporaneamente i costi per automobilisti e aziende, portando a un calo dei prezzi praticati sui distributori. La novità interessa tutte le stazioni di servizio e segna un intervento diretto sui prezzi al dettaglio dei carburanti.

Il taglio delle accise carburanti entra in vigore il 19 marzo e promette un primo alleggerimento per automobilisti e imprese. Secondo le stime di Codacons, il risparmio medio su un pieno da 50 litri si attesta intorno ai 12,20 euro. La misura, voluta dal governo guidato da Giorgia Meloni, riduce le accise su benzina e diesel da 672,90 a 472,90 euro per mille litri. Tuttavia, il taglio carburanti effettivo si ferma a 20 centesimi al litro, al di sotto dei 25 centesimi inizialmente annunciati. Considerando anche l’Iva applicata sulle accise, il beneficio complessivo arriva a circa 24,4 centesimi al litro. Un dato che contribuisce a contenere i prezzi carburanti, pur senza determinare un crollo significativo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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