A Linosa, il prezzo del diesel si attesta a 2,7 euro al litro, mentre a Sassari il Gpl viene venduto a 1,39 euro. Con l'incertezza geopolitica legata al conflitto in Iran, i prezzi dei carburanti continuano a variare tra diverse aree del paese. La differenza tra le tariffe di queste due località evidenzia le discrepanze nel mercato, influenzate anche da fattori logistici e di distribuzione.

Tutta Italia è alle prese con i rincari alla pompa di benzina, ma i portafogli di alcuni italiani sono maggiormente sotto stress di quelli di altri connazionali: stiamo parlando degli abitanti delle isole minori, in particolare quelle al largo della Sicilia, che sono costretti a pagare il gasolio e la benzina a prezzi davvero incredibili. I carburanti sono sempre stati più cari a Pantelleria, Linosa, Lampedusa e in altre piccole isole, per questioni prettamente logistiche: portare questa merce alle stazioni di servizio è costoso, e si tratta quasi sempre di piccoli e vecchi impianti, quindi non si possono fare grossi carichi per strappare prezzi migliori.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Caro carburanti: a Linosa il diesel a 2,7 euro, a Sassari il Gpl a 1,39

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