Il caro carburanti spaventa i ravennati diesel oltre 2 euro al litro Autotrasportatori | Imprese in difficoltà

Il Comitato unitario dell'autotrasporto di Ravenna alle istituzioni: "Monitorare con attenzione l'andamento dei prezzi e di valutare eventuali interventi di sostegno" Crescono ancora i carburanti. Dopo la prima "impennata", registrata subito dopo lo scoppio del conflitto in Iran, i prezzi di benzina, diesel e altri carburanti non si è più arrestata. L'aumento del prezzo del petrolio al barile ha determinato un'immediata scalata anche dei costi al distributore e ora si dovrà capire se le dichiarazioni di Trump sulla fine imminente del conflitto basteranno a chiudere l'escalation dei prezzi. Una crisi che coinvolge tutta Italia e che si fa sentire anche nel Ravennate.