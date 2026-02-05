Carne pesce latte e uova | quanto è sicuro il cibo che mangiamo a Palermo? La mappa del rischio

La sicurezza dei cibi che troviamo a Palermo resta un tema caldo. I numeri raccolti dall’Asp nel 2025 mostrano che tra mercati, supermercati e banchi frigo, i rischi sono ancora presenti. I cittadini continuano a fare la spesa tra dubbi e controlli, senza sapere sempre cosa mettono nel piatto.

In un report dell'Asp la fotografia sulla sicurezza alimentare nel 2025: tra controlli, campionamenti e sistemi di allerta, gli ispettori hanno intercettato tonnellate di alimenti non idonei prima che arrivassero sulle tavole dei consumatori. Monitorati macelli, stabilimenti, supermercati, mercati e banchi frigo con le forze dell'ordine. Ecco cosa è emerso Quanto è sicura la carne che compriamo a Palermo e portiamo a tavola? E il pesce che troviamo nei mercati? E infine latte, uova, dolci? La risposta arriva da dati e numeri raccolti nel 2025 dall'Asp: mentre i palermitani facevano la spesa barcamenandosi tra mercati e banchi frigo, supermercati e discount, fino alle botteghe di quartiere, dietro le quinte un “filtro” di controlli ha lavorato per impedire che alimenti non sicuri arrivassero nelle loro case.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Il Veganuary non implica un impegno permanente, ma una prova temporanea.

Argomenti discussi: Modelli alimentari a base vegetale e consumo di alimenti ultra-processati: un’analisi trasversale della UK Biobank; Dieta e salute. Bene il ritorno al cibo vero, ma servono basi scientifiche solide. L’ammonimento della Sid; Il veganuary suscita interesse, ma i prodotti vegani restano di nicchia; Linee Guida USA ‘26: la SID frena su carni rosse e rilancia la dieta mediterranea per prevenire diabete e obesità.

