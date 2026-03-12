Teatro dell’Opera | la stagione al Circo Massimo

Al Teatro dell’Opera si apre una nuova stagione al Circo Massimo, con una varietà di spettacoli che spaziano dall’amatissima Aida ai grandi capolavori del cinema, oltre a rappresentazioni di danza e musica sinfonico-corale. La programmazione include eventi diversi per offrire un’esperienza artistica completa e coinvolgente, attirando pubblico di vario genere e interesse. La stagione promette un ricco calendario di appuntamenti culturali.

Dall’amatissima Aida ai grandi capolavori del cinema, passando per la danza e la musica sinfonico-corale. È il cartellone estivo del Teatro dell’Opera di Roma, dal 29 giugno al 31 luglio 2026 al Circo Massimo, uno dei luoghi più emblematici del patrimonio archeologico della capitale. L’annuncio della stagione oggi, 10 marzo 2026, in concomitanza con nomina del nuovo Direttore Artistico dell’Opera di Roma Alessandro Galoppini. Cambio di sede dunque, mentre le Terme di Caracalla sono sottoposte a lavori di restauro: al Circo Massimo la capienza sale a circa 6000 posti, con diverse novità. Il festival si caratterizza infatti come ampio e... 🔗 Leggi su Funweek.it

Articoli correlati

Roma, dal “Gladiatore” a Bolle: la stagione estiva al Teatro dell’OperaRoma, 10 marzo 2026 – Dall’Aida ai grandi capolavori del cinema, passando per la danza e la musica sinfonico-corale.

Gli appuntamenti per la fine e l’inizio dell’anno al Teatro Massimo: il debutto di Opera Nica e i tradizionali concerti di capodannoIl Teatro Massimo di Palermo saluta il vecchio anno e accoglie il 2026 con un ricco calendario di appuntamenti che vedranno protagonisti i giovani...

teatro dell'opera di roma è piu bella del mondo! #rome #italy #opera #teatro #beautiful #art #travel

Tutto quello che riguarda Circo Massimo

Temi più discussi: Il Teatro dell’Opera al Circo Massimo 2026; Teatro dell’Opera di Roma, la stagione estiva al Circo Massimo; Teatro dell’Opera di Roma, stagione estiva al Circo Massimo e Galoppini nuovo direttore artistico; Roma, l'estate dell'Opera riparte dal Circo Massimo: lirica, danza, film e musica pop, da Roberto Bolle a Patti Smith.

Roma, l’estate dell’Opera riparte dal Circo Massimo: lirica, danza, film e musica pop, da Roberto Bolle a Patti SmithPresentata la stagione estiva del Costanzi, dal 29 giugno al 31 luglio, che trasloca nell'antica arena (per via dei restauri in corso alle Terme di Caracalla). In scena «Aida», Bolle & friends, il cin ... roma.corriere.it

Teatro dell’Opera di Roma, stagione estiva al Circo Massimo e Galoppini nuovo direttore artisticoLa stagione estiva 2026 del Teatro dell’Opera di Roma si terrà dal 29 giugno al 31 luglio al Circo Massimo, scelta legata ai lavori di restauro alle Terme di Caracalla. Il festival proporrà un program ... radiocolonna.it

Teatro dell’Opera di Roma, dal 29 giugno al 31 luglio 2026 al Circo Massimo. Con la nuova sede la capienza sale a circa 6000 posti. Apre la stagione estiva il 29 giugno Francesco. Un santo scomodo, conferenza-spettacolo dall’omonimo libro dello storico facebook

Dopo il Circo Massimo di Roma anche il concerto all’Autodromo di Imola è tutto esaurito con 75.000 biglietti venduti. Ultimi biglietti disponibili per la data di Milano e Firenze. Grazie a tutti Ce @LiveNationIT x.com