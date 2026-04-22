Carlos Augusto tra Mondiale e rinnovo | Ancelotti e l’Inter hanno le idee chiare

Carlos Augusto punta a essere convocato dal Brasile per il Mondiale che si svolgerà questa estate. Nel frattempo, il calciatore sta valutando anche il rinnovo contrattuale con il suo attuale club, mentre allenatore e dirigenza hanno manifestato chiaramente le proprie intenzioni riguardo al futuro. La situazione rimane in evoluzione, con tutte le parti coinvolte che stanno seguendo attentamente gli sviluppi.

di Alberto Petrosilli Carlos Augusto vuole strappare la convocazione col Brasile per il Mondiale della prossima estate. L’Inter intanto lavora al rinnovo. L’ Inter di Cristian Chivu diventa il palcoscenico perfetto per le ambizioni internazionali di Carlos Augusto. Il difensore nerazzurro sta vivendo un finale di stagione da protagonista assoluto, trasformando l’emergenza difensiva in un’opportunità d’oro per volare al Mondiale di giugno. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Carlos Augusto vede il Mondiale: la duttilità tattica conquista Ancelotti, le ultime gare saranno decisive. Secondo La Gazzetta dello Sport, il commissario tecnico della Seleção, Carlo Ancelotti, ha inserito l’ex Monza nella lista dei papabili per la rassegna iridata.🔗 Leggi su Internews24.com

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Carlos Augusto, finale di stagione col sogno Mondiale. Poi il rinnovo x.com

Martinez 9 Akanji 7 Acerbi 1 Carlos Augusto 5 Di Marco 4 Luis Henrique 7 Barella 8 Chalanoglu 10 Zielinsky 5 Thuram 7 Bonny 7 Bisseck 6 Sucic 9 Diouff 9 Pio Esposito s.v. Dumfries s.v. Allre Chivu 10 - facebook.com facebook