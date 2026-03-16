Convocati Brasile le scelte di Ancelotti per le amichevoli pre Mondiale! La decisione finale su Carlos Augusto

L’allenatore del Brasile ha annunciato la lista dei giocatori convocati per le prossime amichevoli pre Mondiale, tra cui figurano Neymar, Endrick e Carlos Augusto. La decisione finale riguardo a Carlos Augusto è stata comunicata di recente, mentre le altre scelte sono state annunciate ufficialmente. Le partite preparatorie si svolgeranno nelle prossime settimane, con l’obiettivo di valutare la squadra in vista del torneo.

Inter News 24 Convocati Brasile, le scelte di Ancelotti per le amichevoli pre Mondiale! Tra i dubbi della vigilia c’erano Neymar, Endrick e Carlos Augusto. Il Brasile ha ufficializzato la lista dei convocati per le prossime amichevoli internazionali di fine marzo, ma tra i nomi scelti dal commissario tecnico Carlo Ancelotti non compare Carlos Augusto, esterno dell’ Inter. Una decisione che riguarda anche altri giocatori di primo piano, esclusi principalmente per questioni legate alla condizione fisica. Carlos Augusto Brasile, le scelte di Ancelotti per le amichevoli. La Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ha comunicato l’elenco dei 26 giocatori che prenderanno parte ai due test internazionali contro Francia e Croazia, in programma negli Stati Uniti rispettivamente il 26 marzo e il 31 marzo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Convocati Brasile, le scelte di Ancelotti per le amichevoli pre Mondiale! La decisione finale su Carlos Augusto Articoli correlati Convocati Brasile, la lista di Ancelotti per le amichevoli pre Mondiali: la decisione finale su NeymarCalciomercato Inter, cambia il futuro di Sommer? Il club prepara una proposta a sorpresa per il portiere! Mercato Napoli, Di Gennaro svela: «Mi... Convocati Scozia, le scelte del ct Clarke per le amichevoli pre Mondiali: c’è McTominay?Calciomercato Inter, cambia il futuro di Sommer? Il club prepara una proposta a sorpresa per il portiere! Mercato Napoli, Di Gennaro svela: «Mi... Contenuti utili per approfondire Convocati Brasile Temi più discussi: Convocati Brasile Mondiali 2026: la lista completa dei giocatori, dalla Serie A e non; Brasile, Neymar vicino al ritorno dopo due anni; Mondiali Giovani e Cadetti Rio de Janeiro 2026 – Ecco i 41 azzurrini convocati per la kermesse iridata che si disputerà dal 1° al 9 aprile in Brasile; Bremer sorride: torna in Nazionale dopo 2 anni, è tra i pre-convocati di Ancelotti. Convocati Brasile, la scelta su Alisson Santos: i convocati di AncelottiLa Coppa del Mondo 2026 è alle porte. A meno di tre mesi dall’inizio della competizione, le nazionali di tutto il mondo si riuniscono prima della partenza verso l’America, continente che ospiterà ques ... gonfialarete.com Bremer torna tra i convocati del Brasile: Ancelotti richiama il difensore della Juve. La lista completa – FOTOGleison Bremer torna tra i convocati della nazionale brasiliana: il ct Carlo Ancelotti richiama il difensore della Juventus. La lista La Juve festeggia il ritorno di uno dei suoi leader difensivi sul ... juventusnews24.com Gli ex #Danilo (34) e #AlexSandro (35) convocati da #Ancelotti per le prossime due amichevoli del #Brasile x.com Bremer torna tra i convocati del Brasile La lista completa - facebook.com facebook