Ancelotti osserva anche l' Inter | Carlos Augusto in corsa per la convocazione Mondiale

L'allenatore di una squadra di calcio ha recentemente seguito da vicino le prestazioni di un esterno difensivo che si sta distinguendo per la sua versatilità e contributo in attacco. In particolare, si sta facendo strada tra i candidati alla convocazione per un torneo internazionale, grazie alle sue recenti prestazioni e alle qualità tecniche dimostrate durante le partite ufficiali. La sua evoluzione ha attirato l'attenzione di diversi osservatori e tecnici.

Sotto la lente di ingrandimento di Carletto c’è anche il 30 nerazzurro. Carlos Augusto è uno dei giocatori valutati da Ancelotti per entrare nel roster del Brasile. La Seleção sfiderà Haiti, Marocco e Scozia nel girone. L’esterno dell’Inter, ormai vicinissimo al suo secondo scudetto in nerazzurro dopo quello del 2023-24, è nella lista del c.t. Ancelotti ne apprezza la duttilità. Carlos sa fare l’esterno di un centrocampo a cinque, il braccetto di una difesa a tre e pure il terzino di una retroguardia a quattro, dov’è stato impiegato da Carletto in due partite giocate sotto la sua gestione, tutte nel 2025 (contro l'Ecuador a giugno è rimasto in panchina).🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ancelotti osserva anche l'Inter: Carlos Augusto in corsa per la convocazione Mondiale Notizie correlate Convocati Brasile, le scelte di Ancelotti per le amichevoli pre Mondiale! La decisione finale su Carlos Augustodi Redazione Inter News 24Convocati Brasile, le scelte di Ancelotti per le amichevoli pre Mondiale! Tra i dubbi della vigilia c’erano Neymar, Endrick... Carlos Augusto e il futuro in bilico: il Napoli osserva, l’Inter fissa il prezzoIl futuro di Carlos Augusto potrebbe presto diventare uno dei temi più caldi del mercato estivo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Carlos Augusto e il rinnovo sospeso con l’Inter: il retroscena sulle gerarchie di ChivuIl dribbling non sarà la sua dote migliore in campo, ma davanti ai microfoni se l’è cavata con discreta abilità. Carlos Augusto domenica sera a Como è stato stuzzicato anche sul rinnovo del contratto ... corrieredellosport.it Brasile, i convocati di Ancelotti: Carlos Augusto torna a bordo, c'è anche un altro 'italiano'Torna la sosta nazionali. Il commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, ha reso nota la lista dei convocati per le amichevoli contro la Corea del Sud e il Giappone, in programma il 10 e il 14 ... tuttomercatoweb.com