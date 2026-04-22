Leonardo Santarelli, presidente dell’Angelana, ha dichiarato che la partita contro la squadra di Ponte San Giovanni rappresenta l’appuntamento più importante della sua gestione, iniziata cinque anni fa. Santarelli, che fa parte della dirigenza da diciotto anni, ha sottolineato l’importanza di questa sfida nel percorso della squadra. La gara si svolgerà in un contesto di serie D, dove l’obiettivo dichiarato è conquistare la promozione.

"Sicuramente è la partita più importante della mia gestione". Se a dirlo è Leonardo Santarelli, uno che da 18 anni è nella dirigenza dell’Angelana e da 5 alla presidenza, un motivo ci sarà. A 180 minuti dalla fine del campionato di Eccellenza, i giallorossi di Recchi domenica prossima faranno visita alla Pontevecchio. Una sfida che, in caso di vittoria, consegnerebbe all’Angelana la promozione in serie C con una partita d’anticipo. E la partita in programma all’ultima giornata non è una partita qualunque perché al Migaghelli arriverà la Pietralunghese, immediata inseguitrice a 5 lunghezze. "Non bisogna essere ipocriti – sottolinea Santarelli...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carica Angelana, Santarelli: "Prendiamoci la serie D a Ponte San Giovanni"

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