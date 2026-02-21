Si finge cliente e rapina la banca | il colpo a Ponte San Giovanni
Un uomo si è presentato come cliente e ha rapinato una banca a Ponte San Giovanni. Dopo aver minacciato gli impiegati con una pistola, si è impossessato di denaro contante. La fuga ha portato a una breve caccia nei dintorni, con i testimoni che hanno chiamato le forze dell’ordine. La polizia sta analizzando le telecamere di sorveglianza per identificare il responsabile. La banca è stata evacuata immediatamente dopo l’accaduto.
Perugia, 21 febbraio 2026 – Un uomo in fuga. Dopo aver messo a segno una rapina in banca, a Ponte San Giovanni. Il colpo poco prima delle 13 di ieri, nella filiale di via Benucci della Banca Centro Toscana Umbria. Secondo quanto è stato possibile apprendere, un uomo è entrato nell’ufficio fingendosi un normale cliente, per intimare la consegna del denaro al personale presente nell’istituto bancario. Avrebbe anche tirato fuori una pistola, puntandola contro i presenti per farsi consegnare senza esitazione il denaro. Pochi secondi, poi il rapinatore si è allontanato, inizialmente a piedi, per proseguire poi, presumibilmente, con un’auto preparata per la fuga, forse con a bordo qualcuno che lo portasse rapidamente lontano dalla banca prima dell’arrivo della polizia.🔗 Leggi su Lanazione.it
Si finge cliente, poi tenta la rapina in gioielleria ma viene messo in fuga dal titolare: nei guai foggianoUn uomo di Foggia si è introdotto in una gioielleria fingendosi cliente e ha tentato una rapina minacciando di essere armato.
Si finge un cliente, ruba da Ovs e poi spintona la guardia giurata: arrestato in via Ruggero SettimoUn uomo si è finguto cliente, ha rubato capi di abbigliamento da Ovs e ha spintonato una guardia giurata, finendo sotto arresto in via Ruggero Settimo.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Si finge cliente e rapina la banca: il colpo a Ponte San Giovanni; Si finge un cliente, ruba da Ovs e poi spintona la guardia giurata: arrestato in via Ruggero Settimo; Somministrano super alcolici ai minorenni, dipendente durante il controllo si finge un cliente: locale chiuso 15 giorni; Finge di comprare gioielli, poi immobilizza la titolare e fugge con 28mila euro.
Si finge un cliente, ruba da Ovs e poi spintona la guardia giurata: arrestato in via Ruggero SettimoIn manette un 35enne accusato di rapina impropria per preso dagli espositori una serie di capi d'abbigliamento, del valore complessivo di circa 500 euro. Nonostante il tentativo di fuga e l'aggression ... palermotoday.it
Finge di comprare gioielli, poi immobilizza la titolare e fugge con 28mila euroFinto cliente aggredisce titolare di un antiquariato a Torino: gioielli per 20.000 euro e 8.000 euro in contanti sottratti, telecamere e tabulati inchiodano Salvatore Gorini ... giornalelavoce.it
L’assise si svolgerà al Park Hotel di Ponte San Giovanni - facebook.com facebook