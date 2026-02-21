Si finge cliente e rapina la banca | il colpo a Ponte San Giovanni

Un uomo si è presentato come cliente e ha rapinato una banca a Ponte San Giovanni. Dopo aver minacciato gli impiegati con una pistola, si è impossessato di denaro contante. La fuga ha portato a una breve caccia nei dintorni, con i testimoni che hanno chiamato le forze dell’ordine. La polizia sta analizzando le telecamere di sorveglianza per identificare il responsabile. La banca è stata evacuata immediatamente dopo l’accaduto.

Perugia, 21 febbraio 2026 – Un uomo in fuga. Dopo aver messo a segno una rapina in banca, a Ponte San Giovanni. Il colpo poco prima delle 13 di ieri, nella filiale di via Benucci della Banca Centro Toscana Umbria. Secondo quanto è stato possibile apprendere, un uomo è entrato nell’ufficio fingendosi un normale cliente, per intimare la consegna del denaro al personale presente nell’istituto bancario. Avrebbe anche tirato fuori una pistola, puntandola contro i presenti per farsi consegnare senza esitazione il denaro. Pochi secondi, poi il rapinatore si è allontanato, inizialmente a piedi, per proseguire poi, presumibilmente, con un’auto preparata per la fuga, forse con a bordo qualcuno che lo portasse rapidamente lontano dalla banca prima dell’arrivo della polizia.🔗 Leggi su Lanazione.it

Si finge cliente, poi tenta la rapina in gioielleria ma viene messo in fuga dal titolare: nei guai foggianoUn uomo di Foggia si è introdotto in una gioielleria fingendosi cliente e ha tentato una rapina minacciando di essere armato.

Si finge un cliente, ruba da Ovs e poi spintona la guardia giurata: arrestato in via Ruggero SettimoUn uomo si è finguto cliente, ha rubato capi di abbigliamento da Ovs e ha spintonato una guardia giurata, finendo sotto arresto in via Ruggero Settimo.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.