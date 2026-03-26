Una reliquia di San Giovanni Battista è stata portata in Italia, creando un legame tra la comunità locale e quella romena. Contestualmente, si è svolto un incontro tra rappresentanti religiosi per firmare un gemellaggio ecumenico tra Monza e una regione della Romania. La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse figure religiose e civili, con lo scopo di rafforzare i rapporti tra i due territori.

Il beato Luigi Talamoni protagonista di un gemellaggio ecumenico Monza-Romania. Vittorio Rossin (già dirigente dell’Ufficio statistica del Comune) ha donato alla parrocchia romena ortodossa di Tutti i Santi una reliquia di San Giovanni Battista e un’immagine di Talamoni, che diventa così trait d’union tra Monza e la comunità romena che ha acquistato la chiesa di San Gregorio in via Guarenti. La reliquia è stata reperita in antiquari professionisti accreditati, confezionata nei monasteri nel 19esimo secolo. È stata accolta da padre Pompiliu Nacu che ha ringraziato Rossin, rinnovando una sorta di gemellaggio con Monza. In città sono 1.900 i residenti originari della Romania, circa 16mila in Brianza). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La reliquia di San Giovanni Battista. Un ponte con la comunità romena

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