Carcere Venezia agente ferito da detenuto tunisino

Durante un episodio nel carcere di Venezia, un detenuto tunisino ha improvvisamente aggredito un agente, provocandogli traumi. L'agente è stato colpito senza preavviso e trasportato in ospedale per le cure del caso. La polizia penitenziaria ha immediatamente intervenuto, ma ancora non sono noti i motivi dell'aggressione. La direzione dell’istituto sta valutando eventuali misure di sicurezza aggiuntive.

VENEZIA, 22 APR – Un agente di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale “Santa Maria Maggiore” di Venezia è rimasto ferito per un’aggressione da parte di un detenuto di origine tunisina. L’episodio, avvenuto ieri intorno alle ore 11.00, è stato reso noto oggi dal sindacato Sappe. Il detenuto, ospitato nella sezione che ospita soggetti a rischio di aggressione, si era rifiutato di rientrare dopo essere uscito dalla propria camera per una telefonata, e quindi si è improvvisamente scagliato contro l’agente in servizio, che ha riportato traumi al volto e agli occhi, con una prognosi di sette giorni. Il detenuto è stato poi accompagnato nella camera di isolamento per la sanzione disciplinare prevista.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Carcere Venezia, agente ferito da detenuto tunisino Notizie correlate Detenuto fuori controllo nel carcere di Ivrea: sradica un termosifone e devasta due celle, ferito un agenteL'uomo, un detenuto italiano, dapprima si è ribellato nella giornata di venerdì, mettendo a soqquadro la cella all'interno nella quale si trovava, a... Aggressione al carcere di Pordenone: agente colpito all'addome da un detenutoL'episodio si è verificato nella giornata di lunedì 23 febbraio intorno alle 11:40 nella casa circondariale della Destra Tagliamento Un colpo inferto...