Aggressione al carcere di Pordenone | agente colpito all' addome da un detenuto

Un agente della polizia penitenziaria è stato colpito all’addome da un detenuto durante un episodio avvenuto lunedì 24 febbraio nel carcere di Pordenone, causa di un'aggressione improvvisa. Dopo l’attacco, il detenuto ha iniziato a lanciare oggetti contro le pareti della cella. L’intervento delle forze di sicurezza ha consentito di bloccare la situazione, ma l’aggressore ha continuato a creare scompiglio nel reparto. La scena ha attirato l’attenzione di tutti i presenti in quel momento.

L'episodio si è verificato nella giornata di lunedì 23 febbraio intorno alle 11:40 nella casa circondariale della Destra Tagliamento Un colpo inferto all’addome e, poco dopo, il lancio di oggetti all’interno della cella. È quanto è successo lunedì 24 febbraio nella casa circondariale di Pordenone dove in agente della polizia penitenziaria ha subito un'aggressione da parte di un detenuto. A riportare il fatto è stato il segretario dell'USPP Leonardo Angiulli, sostenendo che il soggetto in questione ha avuto serie difficoltà di adattamento all'interno del carcere. L’agente è stato poi trasferito all'ospedale per accertamenti. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Violenza in carcere, agente della polizia penitenziaria colpito con calci e pugni da un detenuto: ricoverato in ospedaleUn agente della Polizia penitenziaria di Ancona è stato aggredito da un detenuto, riportando lesioni che hanno richiesto un ricovero ospedaliero di 21 giorni.

