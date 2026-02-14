Detenuto fuori controllo nel carcere di Ivrea | sradica un termosifone e devasta due celle ferito un agente

Venerdì 13 febbraio, un detenuto nel carcere di Ivrea ha distrutto due celle e ferito un agente, causando danni e tensioni. La sua furia ha portato a sradicare un termosifone e a mettere a soqquadro le stanze. L’incidente ha messo in allarme le forze dell’ordine, che ora chiedono interventi più severi. Un’agente è rimasto ferito durante il tentativo di calmare il detenuto.

L'uomo, un detenuto italiano, dapprima si è ribellato nella giornata di venerdì, mettendo a soqquadro la cella all'interno nella quale si trovava, a Ivrea. A distanza di poche ore, nel pomeriggio, un altro momento di forte tensione è stato registrato quando ha tentato di devastare la cella del reparto osservazione in cui era stato condotto, arrivando a sradicare un termosifone con conseguente buco nel muro, finestre rotte e arredo divelto. Trasferito in ospedale, anche all'interno del nosocomio il detenuto ha continuato ad agire violentemente, fino alle sue dimissioni e al rientro in carcere, al quarto piano.