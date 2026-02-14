Detenuto fuori controllo nel carcere di Ivrea | sradica un termosifone e devasta due celle ferito un agente
Venerdì 13 febbraio, un detenuto nel carcere di Ivrea ha distrutto due celle e ferito un agente, causando danni e tensioni. La sua furia ha portato a sradicare un termosifone e a mettere a soqquadro le stanze. L’incidente ha messo in allarme le forze dell’ordine, che ora chiedono interventi più severi. Un’agente è rimasto ferito durante il tentativo di calmare il detenuto.
L'uomo, un detenuto italiano, dapprima si è ribellato nella giornata di venerdì, mettendo a soqquadro la cella all'interno nella quale si trovava, a Ivrea. A distanza di poche ore, nel pomeriggio, un altro momento di forte tensione è stato registrato quando ha tentato di devastare la cella del reparto osservazione in cui era stato condotto, arrivando a sradicare un termosifone con conseguente buco nel muro, finestre rotte e arredo divelto. Trasferito in ospedale, anche all'interno del nosocomio il detenuto ha continuato ad agire violentemente, fino alle sue dimissioni e al rientro in carcere, al quarto piano.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Un altro agente ferito da un detenuto nel carcere di Busto Arsizio. La rabbia del sindacato di polizia: “Personale allo stremo, subito misure urgenti”
Un agente della Polizia Penitenziaria è stato recentemente aggredito da un detenuto nel carcere di Busto Arsizio, riportando ferite al volto.
Emergenza freddo nel carcere di Sollicciano: “Due gradi in alcune celle, situazione inaccettabile”
L’emergenza freddo nel carcere di Sollicciano di Firenze desta preoccupazione, con alcune celle raggiungendo temperature di soli due gradi.
