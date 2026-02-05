Così Mattarella ha riscritto il decreto sicurezza

Sergio Mattarella ha deciso di intervenire sul decreto sicurezza, eliminando le parti più contestate. Ha firmato un nuovo testo che cancella alcuni punti chiave del provvedimento, puntando a ridurre le tensioni politiche e sociali. La decisione del presidente arriva dopo settimane di polemiche e proteste.

Sergio Mattarella ha cancellato gli aspetti più controversi del decreto sicurezza e del relativo disegno di legge. E oggi in consiglio dei ministri alle ore 16 arriverà un testo pesantemente emendato dal Quirinale. Mentre un terzo provvedimento sull’immigrazione sarà varato in un secondo momento. La trattativa, fa sapere il Corriere della Sera, è stata lunga e complessa. Le norme erano state definite dai giuristi del Colle «molto spinose» e «con tanti aspetti difficili da migliorare». In particolare su libertà fondamentali, contrasto ai migranti, lotta ai «maranza» e via inasprendo. Mattarella e il decreto sicurezza.🔗 Leggi su Open.online

Il sottosegretario Mantovano si è recato al Quirinale per un incontro con il presidente Mattarella.

