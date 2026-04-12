Quel blocco va tolto Crisi carburanti il numero uno di Eni avverte l’Italia e l’Europa

Il responsabile di una delle principali aziende energetiche italiane ha affermato che il blocco attuale del settore va rimosso, evidenziando la necessità di intervenire sulla crisi dei carburanti. La dichiarazione arriva in un momento di crescente tensione tra le istituzioni e il mercato, mentre le autorità si confrontano con le difficoltà di approvvigionamento e prezzi elevati. La questione è al centro delle discussioni su come affrontare le sfide energetiche in Italia e in Europa.

L’emergenza energetica torna al centro del dibattito con parole che suonano come un avvertimento. L’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, chiede di rivedere le politiche europee sul gas, invocando misure straordinarie per una crisi che definisce “la più importante degli ultimi quarant’anni”. Intervenendo alla Scuola di formazione della Lega, il manager ha indicato tra le priorità la sospensione del divieto di importazione del gas russo, previsto nei prossimi anni, e una revisione più ampia degli strumenti europei in materia energetica. Il nodo del gas russo e il divieto europeo. Al centro dell’intervento di Descalzi c’è il regolamento adottato dall’Unione europea per ridurre progressivamente la dipendenza energetica da Mosca.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Quel blocco va tolto”. Crisi carburanti, il numero uno di Eni avverte l’Italia e l’Europa Mercati globali: crollano i carburanti, ma Bruxelles avverte che la crisi dureràImercati globalihanno accolto con sollievo, seppur cauto, ilrecente e precario cessate il fuoco tra Stati Uniti eIran, manifestandofiducianella sua... Taglio accise carburanti, proroga fino al 1 maggio ma Giorgetti avverte: “Se crisi continua inevitabile sforamento limite 3% deficit”Oltre alla proroga del taglio delle imposte indirette su diesel e benzina, il dl Accise uscito da Palazzo Chigi contiene un intervento mirato sulle...