Carburanti e crisi mediorientale spingono i prezzi | melanzane a +21% e biglietti aerei in volo

Durante il periodo pasquale, i consumatori italiani hanno affrontato aumenti significativi nei prezzi di alcuni beni e servizi. I prezzi dei carburanti sono saliti, mentre le tensioni nel Medio Oriente hanno influenzato anche il mercato dei trasporti aerei. Secondo un’analisi dell’associazione di consumatori, i dati dell’Istat evidenziano un incremento del 21% nelle quotazioni delle melanzane. La situazione riflette un contesto di inflazione in crescita e di costi più elevati per le famiglie.

Il periodo pasquale si è tradotto in un pesante esborso per i consumatori italiani. A confermare la tendenza al rialzo, influenzata anche dalle tensioni legate al conflitto in Medio Oriente, è l’associazione Assoutenti, che ha analizzato i recenti dati sull’inflazione diffusi dall’Istat. Il quadro tracciato evidenzia aumenti significativi in tutti i settori chiave legati alle festività, dal cibo al turismo. Il carrello della spesa. Per quanto riguarda i beni di prima necessità, i generi alimentari segnano una crescita media del 2,8% su base annua. Entrando nel dettaglio degli scontrini, i prodotti non lavorati toccano picchi del 4,7%, ma sono specifiche categorie ortofrutticole a registrare le impennate più marcate.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Carburanti e crisi mediorientale spingono i prezzi: melanzane a +21% e biglietti aerei in volo Notizie correlate Crisi Iran, la Iata avverte: l’aumento dei prezzi dei biglietti aerei “è inevitabile”Il direttore generale dell'Iata, la principale associazione mondiale delle compagnie aeree, sostiene che un aumento delle tariffe dei biglietti aerei... Prezzi degli alimentari in aumento a causa del caro carburante, melanzane +21,5% e uova +8,5%L’aumento del costo del carburante, correlato alla guerra in Iran e alla crisi dello Stretto di Hormuz, si riflette sul carrello della spesa e... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Caro carburante, dopo gli aerei a rischio anche i traghetti: cosa sappiamo; Crisi carburanti Ue: ministri Trasporti riuniti domani per il Medio Oriente; Guerra in Medio Oriente e crisi dei costi agricoli, Europa sotto pressione per carburanti e fertilizzanti; Aiuti di Stato UE, proposta modifica per settori esposti a crisi. Crisi energetica globale, allarme jet fuel: Europa a rischio carenze e aumento dei prezziL’allarme non è nuovo: il direttore esecutivo dell’AIE Fatih Birol aveva già avvertito che un eventuale blocco dello Stretto di Hormuz potrebbe innescare la più grave crisi energetica degli ultimi ... giornaledipuglia.com Crisi in Medio Oriente: come potrebbero cambiare gli aiuti di Stato UEL'UE propone nuovi aiuti di Stato per agricoltura e industria contro i rincari di fertilizzanti e carburanti generati dalla crisi in Medio Oriente. rinnovabili.it Caro carburanti e prezzi “pazzi”: irregolare un distributore su tre I controlli nell’Oristanese hanno evidenziato gravi irregolarità - facebook.com facebook Mimit, carburanti ancora in calo, benzina a 1,747 euro, gasolio a 2,087. Dodicesimo giorno consecutivo di ribassi #ANSAmotori #ANSA x.com