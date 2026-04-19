I prezzi degli alimentari sono aumentati, con le melanzane che segnano un incremento del 21,5 per cento e le uova dell’8,5 per cento. Questo aumento è legato all’aumento del costo del carburante, che a sua volta è influenzato dalla guerra in Iran e dalla crisi dello Stretto di Hormuz. Le variazioni si riflettono sui prezzi dei prodotti freschi acquistati al supermercato.

L’aumento del costo del carburante, correlato alla guerra in Iran e alla crisi dello Stretto di Hormuz, si riflette sul carrello della spesa e soprattutto sui prezzi degli alimenti freschi. Secondo un’analisi di Assoutenti basata sui dati Istat, il rincaro del gasolio che sta facendo lievitare i costi del trasporto su gomma si riflette sui prezzi al dettaglio di frutta, verdura e altri prodotti alimentari. I prodotti più colpiti dagli aumenti. A guidare la classifica dei rincari sono le melanzane, che registrano un aumento medio del +21,5% su base annua. Seguono i piselli (+19,6%) e i frutti di bosco (come mirtilli, lamponi e ribes) che segnano un +16,3%.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzi degli alimentari in aumento a causa del caro carburante, melanzane +21,5% e uova +8,5%

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