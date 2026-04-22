Carburanti Bolzano guida il caro prezzi | ecco i costi regionali

Mercoledì 22 aprile 2026, i prezzi dei carburanti in Italia presentano variazioni tra le diverse regioni, con la provincia di Bolzano che registra i costi più alti per i rifornimenti. La situazione evidenzia una disparità tra le diverse aree del paese, con alcune zone che mostrano prezzi più elevati rispetto ad altre. La differenza nei costi si manifesta chiaramente nei dati diffusi in questa giornata.

I prezzi dei carburanti in Italia mostrano oggi, mercoledì 22 aprile 2026, una fotografia frammentata che vede la provincia di Bolzano in cima alla lista dei costi più elevati per i rifornimenti. Mentre la media nazionale segna 1.763 per la benzina e 2.106 per il diesel, le variazioni regionali evidenziano disparità marcate tra le diverse zone del Paese. Analisi dei costi ai distributori: il primato del Nord e le differenze territoriali. Il monitoraggio dell’Osservatorio prezzi Mimit rivela come l’erogazione di carburante sulle strade comunali, provinciali e statali presenti un quadro eterogeneo. A Bolzano, i cittadini affrontano i listini più pesanti: il gasolio self si attesta a 2.🔗 Leggi su Ameve.eu

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