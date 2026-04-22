Con l’estate 2026 ancora lontana, si intensificano i discorsi sul fabbisogno di carburante per il settore dei trasporti, in particolare per gli aerei. Attualmente, l’Italia importa una parte significativa del carburante utilizzato, facendo affidamento su fornitori esteri. La quantità di petrolio importata e le fonti di approvvigionamento sono dati chiave nel monitoraggio della disponibilità di carburante per il prossimo futuro.

Con l’avvicinarsi dell’estate 2026 cresce l’attenzione sul tema del carburante per i trasporti, soprattutto per aerei, un nodo strategico che riguarda direttamente anche l’Italia. Tra tensioni geopolitiche, aumento dei prezzi e forte dipendenza dall’estero, il rischio di criticità nei prossimi mesi è concreto, anche se al momento non si parla ancora di emergenza. L’Italia si conferma tra i Paesi europei più esposti sul fronte del carburante per l’aviazione. La produzione interna non è sufficiente a coprire il fabbisogno nazionale, rendendo necessario il ricorso massiccio alle importazioni. In passato, una quota rilevante del cherosene utilizzato arrivava dal Golfo Persico, che copriva circa il 20% delle forniture.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Carburante, Italia dipendente dall’estero: quanti barili arrivano e cosa rischia l’estate 2026

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