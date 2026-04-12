Estate INPSieme Senior 2026 contributi per vacanze in Italia e all’estero | domande entro il 14 aprile

L’INPS ha aperto il bando “Estate INPSieme Senior 2026”, che permette ai pensionati di partecipare a soggiorni estivi in varie località sia in Italia che all’estero. Le domande devono essere presentate entro il 14 aprile. Il programma riguarda contributi specifici per vacanze e si rivolge a coloro che desiderano trascorrere l’estate in strutture convenzionate. La richiesta può essere inviata attraverso le modalità indicate dall’ente.