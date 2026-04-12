Estate INPSieme Senior 2026 contributi per vacanze in Italia e all’estero | domande entro il 14 aprile
L’INPS ha aperto il bando “Estate INPSieme Senior 2026”, che permette ai pensionati di partecipare a soggiorni estivi in varie località sia in Italia che all’estero. Le domande devono essere presentate entro il 14 aprile. Il programma riguarda contributi specifici per vacanze e si rivolge a coloro che desiderano trascorrere l’estate in strutture convenzionate. La richiesta può essere inviata attraverso le modalità indicate dall’ente.
L’INPS ha pubblicato il bando “Estate INPSieme Senior 2026”, il programma che consente ai pensionati di accedere a soggiorni estivi in diverse località italiane ed estere. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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