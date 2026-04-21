Crisi di Hormuz e mancanza di carburante | estero addio quest’estate i bergamaschi scelgono l’Italia

Quest’estate, i residenti di Bergamo preferiscono restare in Italia a causa delle tensioni internazionali legate alla crisi dello stretto di Hormuz e alla diminuzione delle scorte di carburante. L’instabilità politica globale ha influenzato le decisioni di viaggio, portando molti a rinunciare a voli e spostamenti all’estero. Di conseguenza, le mete nazionali risultano più gettonate, e le agenzie di viaggio segnalano un aumento delle prenotazioni per destinazioni italiane.

Bergamo. L’instabilità politica internazionale, la crisi dello stretto di Hormuz e il conseguente calo carburante stanno mettendo a dura prova la programmazione delle vacanze estive. Anche dei bergamaschi. Lo dimostrano le prenotazioni nelle agenzie di viaggi e di tante persone alle prese con la programmazione. Agenzie di viaggio di Bergamo, tra cui Borgoviaggi e Toyot Viaggi Srl ammettono che rispetto all’anno scorso si è registrato un importante rallentamento nelle prenotazioni e che in alcuni casi si è trasformato in disdette, annullamenti e temporeggiamenti da parte dei clienti. “In questo periodo negli anni passati avevamo molte più prenotazioni” conferma l’agenzia Viaggi Voltaire.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Crisi carburante aerei: l'Europa tra Stretto di Hormuz e scorte limitate x.com

La crisi energetica, dovuta al blocco dello Stretto di Hormuz, ha fatto schizzare prezzi e spese delle famiglie italiane di circa il 25%. https://auto.everyeye.it/notizie/costato-caro-carburanti-stangata-pendolari-872970.htmlutm_medium=Social&utm_source=F - facebook.com facebook