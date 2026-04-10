Michelangelo da Caravaggio – A Rebel Rock Musical al Teatro Acacia

Domenica 12 aprile 2026, alle ore 19:00, presso il Teatro Acacia, si terrà lo spettacolo intitolato

Domenica 12 aprile 2026 alle ore 19:00 al Teatro Acacia va in scena Michelangelo da Caravaggio – A Rebel Rock Musical. È la prima, attesissima data nel capoluogo partenopeo di un progetto che nel 2025 ha conquistato pubblico e critica, raccogliendo applausi e prestigiosi riconoscimenti in tutta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Arriva a Napoli lo spettacolo “Caravaggio-A Rebel Rock Musical”Dopo il successo ottenuto nel 2025, lo spettacolo approda nel capoluogo campano con un evento molto atteso che promette di coinvolgere il pubblico in...

Al Teatro Cartiere Carrara il musical dedicato a CaravaggioLa rivoluzione è quella di Michelangelo Merisi detto “il Caravaggio”, che sfida la Roma Papalina del ‘600, covo di intrighi, contrasti, gelosie,...

Temi più discussi: Michelangelo da Caravaggio; Caravaggio: Luce nell'Oscurità. Opere, Vita e Arte del Grande Maestro del Barocco - FOTO 4; Caravaggio VR Experience: un viaggio immersivo tra luce, ombra e verità; Battistello Caracciolo e il suo San Giovannino: il capolavoro che rivela l’eredità di Caravaggio.

Caravaggio VR Experience: a pochi passi da Lecce l'imperdibile mostra immersivaRealizzata da WAY Experience in collaborazione con Goldenart Production, l’esperienza dal titolo Caravaggio VR Experience si terrà al Colonne Shopping Centre e rappresenta un nuovo modo di vivere la ... lecceprima.it

Caravaggio VR Experience: un viaggio immersivo tra luce, ombra e veritàDal 9 al 27 aprile 2026 prende il via a Brindisi Caravaggio VR Experience, un progetto immersivo in realtà virtuale che conduce il pubblico all’interno della vita e delle opere di Michelangelo Merisi ... brindisireport.it

La Fonte Lattea - Caldo&Croccante Sempreee!! Napoli- via Michelangelo da Caravaggio n 3 #LaFonteLattea #caldoecroccante #viamichelangelodacaravaggio #napoli #trattoriasalumeriagastronomiamacelleria - facebook.com facebook