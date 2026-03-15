Arriva a Napoli lo spettacolo “Caravaggio – A Rebel Rock Musical”, un nuovo progetto artistico che combina teatro, musica rock e narrazione storica. L’evento racconta la vita di Michelangelo Merisi da Caravaggio, uno dei più importanti protagonisti dell’arte italiana, attraverso una rappresentazione che integra diverse forme di espressione. La performance è stata presentata per la prima volta in questa città.

Dopo il successo ottenuto nel 2025, lo spettacolo approda nel capoluogo campano con un evento molto atteso che promette di coinvolgere il pubblico in un’esperienza scenica potente e innovativa. L’appuntamento è fissato per domenica 12 aprile 2026 alle ore 19.00 presso il Teatro Acacia, storico palcoscenico della città che ospiterà questo musical capace di unire linguaggi artistici diversi. Caravaggio – A Rebel Rock Musical propone una lettura moderna della figura del grande pittore, trasformando la sua vita in un racconto teatrale dal ritmo rock, accompagnato da una band dal vivo che amplifica l’intensità emotiva della scena. Il risultato è... 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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