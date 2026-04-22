Caramelle gommose senza indicazioni su ingredienti e scadenza | 70 chili sequestrati nel Salernitano

I carabinieri del Nas hanno effettuato un controllo nel salernitano, sequestrando 70 chili di caramelle gommose prive di indicazioni sugli ingredienti e sulla data di scadenza. Durante l’ispezione è stata sospesa un’attività commerciale a causa di gravi carenze igienico-sanitarie. L’intervento si inserisce in una serie di controlli mirati alla tutela della sicurezza alimentare nella zona.

Blitz dei carabinieri del Nas a Salerno e provincia: i militari dell'Arma hanno sequestrato 70 chili di alimenti privi di tracciabilità e sospeso un'attività per gravi carenze igienico-sanitarie.🔗 Leggi su Fanpage.it

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