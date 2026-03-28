Boom delle caramelle gommose alla melatonina per far dormire i bambini | cosa dice la ricerca sui possibili rischi

Negli ultimi anni si è osservato un aumento significativo di caramelle gommose contenenti melatonina destinate ai bambini, con l'obiettivo di favorire il sonno. La diffusione di questi prodotti ha portato a una crescente attenzione da parte delle autorità e degli esperti riguardo ai potenziali rischi associati all'uso di integratori di melatonina nei più giovani. La questione ha suscitato numerosi dibattiti pubblici e richieste di approfondimenti scientifici.

Negli ultimi anni la melatonina è entrata sempre più nelle abitudini di chi cerca un aiuto per dormire meglio. Complice la reputazione di sostanza naturale, si tratta infatti di un ormone che il nostro organismo produce già, e la possibilità di acquistarla facilmente senza prescrizione in molti Paesi, il suo utilizzo si è progressivamente ampliato ben oltre le indicazioni mediche specifiche. Intanto anche il mercato si è trasformato. Accanto alle classiche compresse sono comparsi spray, gocce e soprattutto caramelle gommose aromatizzate, pensate per rendere l’assunzione più semplice e più simile a un gesto quotidiano che a una terapia. Ed è proprio seguendo questa evoluzione che la melatonina ha iniziato a diffondersi sempre più spesso anche in ambito pediatrico. 🔗 Leggi su Open.online

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