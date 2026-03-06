38 Carabinieri | 50 anni di servizio e onore a Palermo

Il 5 marzo 2026, alla caserma Giacinto Carini di Palermo, si è tenuta una cerimonia per celebrare i 50 anni di servizio di 38 carabinieri. Durante l’evento sono stati riconosciuti ufficialmente i militari che hanno raggiunto questa lunga carriera nell’Arma. La cerimonia ha visto la partecipazione di ufficiali e colleghi, con momenti di riconoscimento e saluto formale.

Il 5 marzo 2026, presso la caserma Giacinto Carini di Palermo, si è svolta una cerimonia solenne dedicata a cinquant'anni di servizio nell'Arma dei Carabinieri. Trentotto militari hanno ricevuto l'onorificenza della Medaglia Mauriziana durante un evento presieduto dal generale Claudio Domizi. L'incontro ha messo in luce il valore della fedeltà istituzionale e del legame umano che tiene insieme i ranghi dell'istituzione militare. L'evento non è stato solo un rito formale, ma un momento di riconoscimento concreto ha dedicato mezzo secolo alla sicurezza nazionale. La presenza del comandante interregionale Culqualber ha sottolineato come questi traguardi rappresentino più di semplici anni di servizio: sono testimonianze di dedizione costante verso le istituzioni e la collettività.