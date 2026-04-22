Carabinieri a scuola per promuovere l’educazione stradale tra i banchi

Arezzo, 22 aprile 2026 – I Carabinieri sono entrati nelle scuole per svolgere attività di educazione stradale rivolte agli studenti. L’iniziativa fa parte di un ciclo di incontri organizzati dall’Arma, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sulle norme di sicurezza e sui comportamenti corretti sulla strada. Durante le sessioni, i militari hanno illustrato le principali regole del codice della strada e risposto alle domande degli studenti.

Arezzo, 22 aprile 2026 – Nell’ambito del ciclo d’incontri che l’Arma dei Carabinieri ha pianificato con gli istituti scolastici di tutti gli ordini e gradi presenti nel territorio della provincia, ha avuto luogo un confronto tra Carabinieri e gli studenti dell’istituto comprensivo “Città di Piero” di Sansepolcro con l’intento di promuovere nei giovani la cultura della legalità parlando questa volta di “ educazione stradale ”. Un progetto fortemente voluto dalla Prefettura di Arezzo per sensibilizzare i giovani alla consapevolezza e allo sviluppo di una coscienza sui rischi e sulle responsabilità connesse alla mobilità su strada, perlopiù derivanti da atteggiamenti scorretti alla guida dei veicoli.🔗 Leggi su Lanazione.it

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