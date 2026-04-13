Bibbiena i carabinieri all scuola per stranieri per i corsi di educazione stradale

Nelle ultime settimane, presso la sede di Bibbiena del Centro provinciale per l'istruzione degli adulti, si sono svolti incontri di educazione stradale organizzati dalla prefettura di Arezzo. Gli incontri sono stati rivolti agli studenti di una scuola per stranieri e si sono inseriti nelle attività promosse dalla Conferenza provinciale permanente per la sicurezza stradale. L'iniziativa ha visto la presenza dei carabinieri per approfondire tematiche legate alla sicurezza sulle strade.

Si sono svolti nelle scorse settimane, presso la sede di Bibbiena del Centro provinciale per l'istruzione degli adulti (Cpia), gli incontri di educazione stradale promossi dalla prefettura di Arezzo nell’ambito della Conferenza provinciale permanente per la sicurezza stradale. L’iniziativa.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Scuola per stranieri e educazione stradale con i carabinieri di BibbienaArezzo, 13 aprile 2026 – Scuola per stranieri e educazione stradale con i carabinieri di Bibbiena Si sono svolti nelle scorse settimane, presso la... Educazione stradale, a Mirabella Eclano i Carabinieri accolgono in caserma alunni della scuola primariaGiunti in caserma, i bambini hanno portato in dono non solo il loro entusiasmo, ma tante poesie, biglietti ed alcuni manufatti realizzati per...