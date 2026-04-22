Cara Italia alleiamoci | l’appello-meme dell’Iran

Altro che Open to Meraviglia e le campagne per il turismo che tanto esaltavano Daniela Santanché (pace – politica s’intende – all’anima sua). La più originale idea per promuovere il marchio dell’Italia nel mondo, e per giunta a costo zero, l’ha escogitata l’Iran. O per essere più precisi, l’anonimo estensore dell’ account X dell’ambasciata iraniana in Ghana. Martedì 14 aprile, il presidente della Repubblica Islamica Masoud Pezeshkian si era complimentato, oltre che con Spagna, Cina, Russia, Turchia ed Egitto, anche con l’Italia, Paese di «forti radici culturali e storiche», per aver preso le distanze dai «crimini del regime sionista». Il giorno successivo, dal social di Elon Musk il rappresentante diplomatico nello Stato africano ha pubblicato un appello.🔗 Leggi su It.insideover.com

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