Cara Italia scegli noi | l’Iran flirta su X e trasforma la tensione con Trump in un capolavoro virale

Sui social network, un messaggio da parte di un account iraniano ha attirato l’attenzione, con un invito rivolto all’Italia a scegliere il proprio paese. La provocazione arriva in un momento di tensione tra l’Iran e gli Stati Uniti, con riferimenti a una precedente situazione con l’amministrazione Trump. La comunicazione ha generato un’ampia diffusione online, diventando rapidamente virale.

L’Iran torna a far parlare di sé con una nuova provocazione diplomatica che mescola ironia e geopolitica. Dopo le dure critiche del presidente americano Donald Trump alla premier italiana Giorgia Meloni, diverse ambasciate iraniane hanno risposto con una serie di messaggi ironici sui social, arrivando persino a proporsi come alleato alternativo dell’Italia al posto degli Stati Uniti. La missione diplomatica iraniana in Ghana ha pubblicato su X un post rivolto direttamente all’Italia: “Cara Italia, il vostro primo ministro ha difeso il Papa e perso un alleato a Washington. Vorremmo offrirci per occupare il posto vacante”. Un messaggio che, seppur scherzoso nella forma, rappresenta una risposta diplomatica non convenzionale alle tensioni tra Roma e Washington.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - “Cara Italia, scegli noi”: l’Iran flirta su X e trasforma la tensione con Trump in un capolavoro virale Leone XIV su Trump: “La minaccia contro l’Iran non è accettabile, tornare al tavolo negoziale” Notizie correlate Trump contro Meloni, Iran tra ironia e sfottò: “Cara Italia, noi come alleato al posto degli Usa”(Adnkronos) – L'Iran torna a ironizzare sull'attacco del presidente americano Donald Trump alla premier Giorgia Meloni, arrivando a proporsi... “Sei sempre più bella”: Trump ‘dimentica’ la guerra in Iran e flirta in diretta con la giornalista di Fox NewsDonald Trump si è complimentato in diretta televisiva la conduttrice di Fox News Dana Perino per il suo aspetto, definendola “ancora più bella”...