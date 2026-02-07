Vibo Marina Palazzetto dello Sport soffoca tra rifiuti e degrado | a rischio spazio aggregazione e sicurezza pubblica

Il Palazzetto dello Sport di Vibo Marina rischia di chiudere. La discarica a cielo aperto che si estende vicino alla struttura mette in pericolo sicurezza e spazi di ritrovo. Rifiuti e degrado si accumulano, minacciando un punto di aggregazione importante per la comunità.

Il degrado avanza inesorabile e una discarica a cielo aperto minaccia di soffocare il Palazzetto dello Sport di Vibo Marina, simbolo di potenziale riqualificazione e di aggregazione sociale per la comunità locale. Un’area che dovrebbe essere un fiore all’occhiello per la promozione dell’attività fisica e un punto di riferimento per i giovani, si è trasformata, in poche settimane, in un accumulo incontrollato di rifiuti, detriti e sterpaglie, alimentando l’indignazione dei residenti e sollevando serie preoccupazioni per l’igiene pubblica e la sicurezza. L’immagine che si presenta oggi agli occhi di chi si avvicina alla struttura sportiva è sconcertante: una “montagna” di scarti verdi, originariamente residui di un intervento di potatura, che ha finito per diventare il fulcro di un’incredibile discarica abusiva, un luogo dove l’inciviltà di pochi ha trovato terreno fertile nell’assenza di una vigilanza adeguata e di interventi tempestivi.🔗 Leggi su Ameve.eu

