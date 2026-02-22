Italia a medaglia in 10 sport diversi a Milano Cortina 2026 | solo gli USA hanno fatto meglio La classifica dell’eclettismo

L’Italia ha conquistato trenta medaglie in dieci sport diversi a Milano Cortina 2026, grazie a un’efficace organizzazione e alla buona preparazione degli atleti. Solo gli Stati Uniti hanno ottenuto più medaglie, superando il nostro paese di poche unità. La squadra italiana ha mostrato versatilità, portando medaglie in discipline diverse come lo sci alpino, il bob e il biathlon. La manifestazione ha coinvolto molte città e ha attirato numerosi appassionati di sport invernali.

L'Italia ha conquistato trenta medaglie in dieci sport diversi alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dieci ori, sei argenti e quattordici bronzi durante i sedici giorni della rassegna a cinque cerchi che è andata in scena alle nostre latitudini. Il Bel Paese ha chiuso al quarto posto nel medagliere generale, beffata per un solo argento dai Paesi Bassi nella lotta per il podio virtuale finale alle spalle della Norvegia e degli USA. A caratterizzare il bottino della nostra Nazionale è stato però l'eclettismo, ovvero la capacità di salire sul podio in una notevole varietà di discipline: gli azzurri non dominano su un fronte (ad esempio gli oranje si sono limitati a speed skating e short track), ma riescono a fare capolino un po' ovunque, a dimostrazione di una polivalenza che è decisamente più difficile da raggiungere e che alle nostre latitudini è indubbiamente più gradita a livello culturale e di forma mentis.