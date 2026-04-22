Scontro nell’ANA | il cappello olimpico accende la rivolta dei soci

Domenica scorsa a Verona si è svolta una cerimonia organizzata dall’Associazione Nazionale Alpini per ringraziare i volontari coinvolti nelle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Durante l’evento, il cappello simbolo dell’associazione è stato al centro di una disputa tra i soci, portando a una forte tensione interna. La manifestazione ha acceso discussioni che coinvolgono diversi membri dell’organizzazione.

La tensione all’interno dell’Associazione Nazionale Alpini ha raggiunto il punto di rottura a Verona, dove domenica scorsa si è tenuta la cerimonia per ringraziare i volontari impegnati nelle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il fulcro dello scontro riguarda la consegna del cappello alpino a 180 membri della joint task force della difesa che, pur avendo frequentato il centro di addestramento di Aosta per un mese, non hanno mai prestato servizio militare. Il valore del simbolo tra tradizione e pragmatismo sociale. L’evento in Piazza Bra ha innescato una reazione violenta tra i soci storici, i vecchi e i boci, che vedono nel coprichao con la penna un elemento sacro della divisa militare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro nell’ANA: il cappello olimpico accende la rivolta dei soci Notizie correlate Leggi anche: Palio dei Comuni: la carica dei giovani accende lo Stadio Olimpico Leggi anche: Porta Sant’Andrea: approvato l’operato del Consiglio nell’Assemblea dei soci