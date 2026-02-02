Benevento anche la Basilica della Madonna delle Grazie al centro della rigenerazione urbana

Benevento si prepara a cambiare volto. Il Comune ha deciso di inserire la Basilica della Madonna delle Grazie nel piano di rigenerazione urbana, un passo che va oltre la semplice ristrutturazione. L’obiettivo è valorizzare meglio il patrimonio storico e architettonico della città, coinvolgendo la comunità in un progetto più ampio di riqualificazione.

Il Comune di Benevento ha ufficialmente inserito la Basilica della Madonna delle Grazie nel piano strategico di rigenerazione urbana del Programma di Rigenerazione Integrata Urbana Sostenibile (PRIUS), in un'azione che va oltre la semplice manutenzione, puntando a una valorizzazione complessiva del patrimonio storico e architettonico della città. L'annuncio, diffuso a febbraio 2026, segna un passo concreto verso la riqualificazione del centro storico, con l'obiettivo di rilanciare il tessuto sociale, culturale ed economico del Sannio. L'intervento riguarda specificamente i prospetti esterni della basilica, simbolo religioso e identitario per l'intera comunità beneventana, e prevede un investimento di 200mila euro.

