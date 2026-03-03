Pisa | turismo in crisi guide denunciano insicurezza e caos gestionale

A Pisa, il settore turistico attraversa un momento difficile: le guide turistiche segnalano problemi di sicurezza e di organizzazione. La consigliera Emilia Lacroce ha criticato pubblicamente l'amministrazione comunale, affermando che la gestione del turismo si concentra esclusivamente intorno al Duomo, senza una strategia più ampia o coordinata. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra gli operatori locali.

La consigliera Emilia Lacroce ha lanciato un'accusa diretta all'amministrazione comunale di Pisa, definendo la gestione del turismo come priva di visione strategica al di fuori del circuito del Duomo. Dopo le audizioni tenute in Commissione, emerge un quadro preoccupante sulla sicurezza percepita dalle guide turistiche, che segnalano criticità gravi nell'area monumentale. La richiesta è chiara: serve un piano che distribuisca i flussi verso il centro storico e il Lungarno, evitando di concentrare tutto sulla Piazza dei Miracoli. Il problema non riguarda solo la sicurezza fisica, ma anche la qualità dell'esperienza del visitatore e l'immagine complessiva della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

