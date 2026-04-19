Viaggio da Capocotta ai Cancelli cosa offre il litorale tra vecchi e nuovi chioschi

A pochi giorni dall'inizio della stagione balneare, il tratto di spiaggia tra Capocotta e i cancelli di Castelporziano si prepara ad accogliere i primi visitatori. La zona presenta una combinazione di chioschi storici e nuove strutture, mentre alcuni aspetti legati alla gestione e alla sicurezza sono ancora in fase di definizione. La presenza di turisti e residenti si intensifica con l’arrivo del caldo, rendendo il litorale uno dei punti di riferimento della zona.

A pochi giorni dall’avvio ufficiale della stagione balneare, il litorale di Ostia tra Capocotta e i cancelli di Castelporziano si prepara ad accogliere migliaia di visitatori tra novità, conferme e qualche nodo ancora da sciogliere. Dopo anni segnati da bandi pubblici, nuove concessioni demaniali e contenziosi amministrativi, il panorama delle spiagge e dei suoi chioschi appare profondamente rinnovato. Ne emerge una mappa aggiornata dei principali punti di interesse, utile per orientare romani e turisti che in questi primi weekend di sole si stanno riversando sul lido alla scoperta di uno dei tratti più suggestivi del tirreno. Il nostro...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Viaggio da Capocotta ai Cancelli, cosa offre il litorale tra vecchi e nuovi chioschi Notizie correlate Gallipoli, il provvedimento: restyling sul litorale. Chiusi i chioschi dei panini. Cosa cambiaIl lungomare Galileo Galilei a Gallipoli cambia volto e segna la fine di un’epoca. Leggi anche: Mps, cosa rivela la vittoria di Lovaglio tra vecchi piani e nuovi equilibri