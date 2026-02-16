Cisterna Volley salvezza conquistata Ora Filippo Lanza saluta e vola in Cina

Il Cisterna Volley ha conquistato la salvezza grazie alla vittoria contro Cuneo, che ha portato i tre punti fondamentali. Ora, Filippo Lanza lascia la squadra e si prepara a trasferirsi in Cina. La decisione arriva dopo anni passati nel club, con il giocatore che ha deciso di affrontare una nuova sfida all’estero.

Dopo la gioia per la conquistata salvezza matematica grazie a i tre punti della partita con Cuneo, il Cisterna Volley saluta ora Filippo Lanza. Lo schiacciatore di Zevio parte infatti per la Cina, destinazione Shangai, per giocare il finale di stagione nella China Super League dove indosserà la maglia dello Shanghai Brightman Volleyball Team, che ha deciso di puntare su di lui per giocarsi il titolo nei playoff. “Ringrazio la società per avermi concesso la possibilità di cimentarmi in questa nuova avventura – ha sottolineato Lanza – L’accordo di inizio stagione prevedeva un possibile trasferimento soltanto a obiettivo raggiunto, playoff Scudetto compresi: fossimo stati ancora in lizza per un piazzamento nelle otto, sarei rimasto qui, e se li avessimo centrati naturalmente li avrei giocati fino alla fine.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Cisterna torna alla vittoria dopo due mesi, battendo Monza 3-1 nella 16ª giornata di Superlega.

