Fondi per alberghi b&b ostelli e campeggi | al via la valutazione dei progetti
Al termine della fase di raccolta, Irfis Finsicilia sta valutando le domande di contributo presentate dalle strutture ricettive. Le richieste di finanziamento nel settore turistico superano il miliardo di euro, coprendo alberghi, bed and breakfast, ostelli e campeggi. L’assessorato regionale del Turismo ha chiuso l’avviso e ora si procede con l’analisi dei progetti presentati.
Richieste di contributi per oltre un miliardo di euro nel settore turistico. Questo il valore complessivo delle istanze pervenute a Irfis Finsicilia alla chiusura dell’avviso dell’assessorato regionale del Turismo per gli investimenti nelle strutture ricettive. In particolare, 2.108 richieste. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
