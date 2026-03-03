Fondi per alberghi b&b ostelli e campeggi | al via la valutazione dei progetti

Al termine della fase di raccolta, Irfis Finsicilia sta valutando le domande di contributo presentate dalle strutture ricettive. Le richieste di finanziamento nel settore turistico superano il miliardo di euro, coprendo alberghi, bed and breakfast, ostelli e campeggi. L’assessorato regionale del Turismo ha chiuso l’avviso e ora si procede con l’analisi dei progetti presentati.