Capena I Carabinieri sequestrano oltre 6Kg di cocaina e 9mila euro in contanti Arrestato un 35enne
A Capena, i Carabinieri hanno sequestrato più di sei chili di cocaina e circa 9.000 euro in contanti durante un’operazione di controllo sul territorio. Un uomo di 35 anni è stato arrestato in relazione all’episodio. L’intervento rientra in un’attività di monitoraggio straordinario condotta dai militari per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione si è svolta nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulla dinamica.
Cronache Cittadine CAPENA – I militari della Stazione Carabinieri di Capena, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, hanno eseguito l’arresto L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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