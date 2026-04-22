Capena I Carabinieri sequestrano oltre 6Kg di cocaina e 9mila euro in contanti Arrestato un 35enne

A Capena, i Carabinieri hanno sequestrato più di sei chili di cocaina e circa 9.000 euro in contanti durante un’operazione di controllo sul territorio. Un uomo di 35 anni è stato arrestato in relazione all’episodio. L’intervento rientra in un’attività di monitoraggio straordinario condotta dai militari per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione si è svolta nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulla dinamica.