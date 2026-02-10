Avellino – Quasi un chilo di cocaina e oltre 11mila euro in contanti | 36enne arrestato in flagranza dai Carabinieri

I Carabinieri di Avellino hanno arrestato un uomo di 36 anni con quasi un chilo di cocaina e oltre 11 mila euro in contanti. Durante una perquisizione, i militari hanno trovato droga pronta per essere venduta, il denaro e materiale per il confezionamento. L’arresto è scattato in flagranza di reato, e ora il 36enne si trova in cella in attesa di giudizio.

Sequestrati quasi un chilo di cocaina, denaro contante e materiale per il confezionamento. I Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 36enne del posto, ritenuto responsabile di “ detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. L’operazione è scattata nel pomeriggio di ieri, quando i militari della Sezione Operativa, impegnati in un servizio esterno svolto in abiti civili, hanno proceduto al controllo dell’uomo mentre usciva dalla propria abitazione. L’atteggiamento sospetto manifestato dal predetto ha indotto i Carabinieri ad approfondire le verifiche. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Avellino – Quasi un chilo di cocaina e oltre 11mila euro in contanti: 36enne arrestato in flagranza dai Carabinieri Approfondimenti su Avellino Polizia Quasi un chilo di cocaina in casa e 41mila euro in contanti: arrestato 34enne Un uomo di 34 anni è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di circa 900 grammi di cocaina e oltre 41 mila euro in contanti. Anagni. Cocaina e crack occultate in una credenza e quasi 4mila euro in contanti. Coppia di pusher arrestata dai Carabinieri Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Avellino Polizia Argomenti discussi: Avellino, mezzo chilo di hashish nascosto in casa: abbreviato per il 22enne; Mezzo chilo di hashish e ottocento grammi di cocaina nell’armadio: il pusher sceglie l’abbreviato; Vetrano: addio a Gabriele Meoli, giurista di razza che amava Avellino; Un chilo di cocaina in casa arrestato 40enne di Avellino. Avellino, 40enne bloccato dai carabinieri con un chilo di cocainaTrovato in possesso di un panetto del peso di circa un chilo di sostanza stupefacente del tipo cocaina e una somma probabile provento di spaccio. Sono le accuse per cui un quarantenne avellinese, bloc ... irpiniaoggi.it Avellino, trovato con quasi un chilo di droga: arrestatoI poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno tratto in arresto in flagranza un 46enne di Avellino, trovato in possesso di sostanze stupefacenti. In particolare, l’uomo è stato ... ilmattino.it 8-2-2026 serie B : Monza - AVELLINO. "Sono quasi 1.800 chilometri, tra andata e ritorno,la distanza che separa Monza da Avellino.Eppure, in quel settore ospiti,c’erano 2.200 irpini.Nel nostro mondo non sono i numeri a fare l’essere ultras.Non bastano le cifre facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.